Россиянам дали советы, как помочь себе, если переел салатов

Переедание в новогодние праздники — довольно часто встречающаяся проблема. Нередко причиной этого становятся салаты, которые в обилии присутствуют на праздничном столе. О том, как помочь себе при переедании, «Газете.Ru» рассказала врач-эндокринолог, врач-диетолог, кандидат медицинских наук и диетолог «СМ-Клиника» Оксана Михалева.

Она отметила, что в этой ситуации могут быть три варианта проблем, связанных с перееданием салатов. Первое — это, собственно, само переедание. Когда организм не в состоянии переварить большое количество пищи, могут возникать следующие симптомы: чувство тяжести, переполнения, тошнота, иногда даже рвота. У людей, склонных к рефлюксам, может спровоцировать обострение рефлюксной болезни. В этих случаях будет нарушено пищеварение, но, как правило, человек восстанавливается в течение нескольких дней.

Вторая проблема, которая может случиться при переедании, — это пищевое отравление. Оно возможно при употреблении некачественных блюд. Сопровождается болями в животе, вздутием, метеоризмом, возможна рвота, тошнота и диарея при этом. Обычно такое состояние не сопровождается повышением температуры, либо она повышается незначительно.

Третья проблема — когда человек съел некачественный продукт, но произошло не отравление, а развитие пищевой инфекции. Это инфекционное заболевание, такие как: острый гастрит, гастроэнтерит, энтероколит. В данном случае характерным симптомом, помимо тех, что возникают при пищевом отравлении, будет повышение температуры тела. Также возможны боли или рези в животе.

«Нужно сказать, что в случаях симптомов пищевого отравления или пищевой инфекции необходимо обязательно обращаться к врачу. Самопомощью в этом случае заниматься нельзя. Нужно либо вызвать врача на дом, либо, если в состоянии, самостоятельно дойти до него. Только специалист сможет поставить правильный диагноз и назначить эффективное лечение», — предупредила Михалева.

Когда речь идет о симптомах переедания, то врач дала две основные рекомендации.

«Первая — это в день, когда возникли такие симптомы, постарайтесь не употреблять больше другую еду. Это необходимо, чтобы организм смог освободиться от большого количества съеденной пищи. То есть, в этот день нужно сделать голодную паузу, но не ограничивать жидкость. Есть даже такой термин, как «водно-чайная пауза», — рассказала диетолог.

То есть, по словам специалиста, можно пить воду, чай, в том числе крепкий, ромашковый, зеленый и черный. При этом он должен быть без сахара. А такие напитки, как соки, отвары и другие для голодной паузы не подходят. Как правило, в первые сутки после такого переедания организм восстанавливается и голодной «водно-чайной паузы» будет достаточно.

В таких случаях также можно принять энтеросорбенты — это специальные вещества, которые помогают быстрее освободить организм после переедания.

«Все остальные препараты или советы по восстановлению организма может дать только врач. Поэтому, если вы видите, что ситуация серьезная и вы не можете справиться с ней самостоятельно, необходимо срочно обращаться к врачу и не заниматься самолечением. Иногда эти симптомы могут маскировать некоторые очень серьезные осложнения, связанные с перееданием, например, развитие острого панкреатита, который очень опасен», — резюмировала Михалева.

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