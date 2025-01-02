В Якутске «китайский клуб» заподозрили в пропаганде нетрадиционных отношений

Мэрия Якутска заявила о пропаганде нетрадиционных отношений в «китайском клубе», полиция и прокуратура приступили к проверке. Об этом сообщила администрация города в Telegram-канале.

Отмечается, что речь идет о ночном клубе «Number One».

Утром 2 января была проведена выездная проверка. По ее итогам в мэрии Якутска сообщили, что в клубе проводятся выступления с участием приглашенных из Таиланда трансгендерных женщин и мужчин нетрадиционной ориентации.

В администрации пришли к выводу, что тем самым в заведении ведется публичная пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и смены пола.

Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений в России запрещена на законодательном уровне. Нарушителям может грозить штраф до 1 млн рублей, иностранцам — выдворение из страны.

В начале декабря прошлого года в Москве арестовали организатора «туров для геев» Андрея Котова. Директор турфирмы якобы устраивал путешествия исключительно для мужчин с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Он отрицает свою вину. Адвокат мужчины утверждает, что у следствия нет доказательств организации туров именно для представителей ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ).

Ранее Роскомнадзор заблокировал сайты с аниме из-за пропаганды ЛГБТ и педофилии.