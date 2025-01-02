Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Якутске «китайский клуб» заподозрили в пропаганде нетрадиционных отношений

Мэрия Якутска заявила о пропаганде нетрадиционных отношений в «китайском клубе»
close
Shutterstock

Мэрия Якутска заявила о пропаганде нетрадиционных отношений в «китайском клубе», полиция и прокуратура приступили к проверке. Об этом сообщила администрация города в Telegram-канале.

Отмечается, что речь идет о ночном клубе «Number One».

Утром 2 января была проведена выездная проверка. По ее итогам в мэрии Якутска сообщили, что в клубе проводятся выступления с участием приглашенных из Таиланда трансгендерных женщин и мужчин нетрадиционной ориентации.

В администрации пришли к выводу, что тем самым в заведении ведется публичная пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и смены пола.

Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений в России запрещена на законодательном уровне. Нарушителям может грозить штраф до 1 млн рублей, иностранцам — выдворение из страны.

В начале декабря прошлого года в Москве арестовали организатора «туров для геев» Андрея Котова. Директор турфирмы якобы устраивал путешествия исключительно для мужчин с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Он отрицает свою вину. Адвокат мужчины утверждает, что у следствия нет доказательств организации туров именно для представителей ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ).

Ранее Роскомнадзор заблокировал сайты с аниме из-за пропаганды ЛГБТ и педофилии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами