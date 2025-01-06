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Стало известно о сотрудничестве со следствием экс-замглавы кубанского ГУ МЧС

ТАСС: экс-замглавы кубанского ГУ МЧС Симоненко сотрудничает со следствием
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МЧС России

Бывший замглавы ГУ МЧС по Краснодарскому краю Сергей Симоненко, который обвиняется в организации покушений и уничтожении чужого имущества, сотрудничает со следствием и дает подробные показания. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела.

В документах отмечается, что Симоненко и его адвокат просили суд отказать в удовлетворении ходатайства следователя о продлении срока ареста и перевести подсудимого из СИЗО под домашний арест в связи с тем, что он нуждается в специализированной медицинской помощи. Защита указывает, что экс-замглавы кубанского ГУ МЧС переболел раком и вынужден раз в шесть месяцев проходить компьютерную томографию. Кроме того, ему требуется медпомощь врача стоматолога-ортопеда.

«Симоненко имеет положительную характеристику, награды, сотрудничает со следствием, дает подробные показания», — следует из материалов.

С учетом того, что подсудимый не владеет имуществом за пределами России, а его счета и имущество в стране арестованы, безосновательно полагать, что он скроется от следствия или помешает расследованию дела, считает адвокат.

В настоящее время Симоненко находится в следственном изоляторе — в конце сентября Басманный суд Москвы арестовал его до 4 февраля.

В начале августа Генпрокуратура начала судебный процесс с требованием изъять имущество полковника МЧС Сергея Симоненко и его семьи. В числе обнаруженных активов — 250 млн рублей, 50 объектов недвижимости и более 20 автомобилей, включая премиум-модели. Расследование ведет центральный аппарат СК. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Генпрокуратура объяснила, как подсчитала незаконно нажитое имущество Симоненко.

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