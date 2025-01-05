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ВСУ дроном атаковали автомобиль в Белгородской области

Гладков: ВСУ дроном атаковали автомобиль в Белгородской области

Украинские войска атаковали Валуйский округ Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«В районе села Борки на участке автодороги два дрона нанесли удары по легковому автомобилю, вследствие чего транспортное средство загорелось», — говорится в сообщении.

Кроме того, в селе Долгое повреждение получило нежилое здание. Информация о последствиях атаки уточняется.

В этот же день ВСУ атаковали уникальный тренажерный центр Запорожской АЭС. Отмечается, что в результате атаки никто из посетителей не пострадал.

Всего за минувшую ночь дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили над российскими регионами 61 беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Большая часть БПЛА была ликвидирована над Ростовской областью, а именно — 37 беспилотных летательных аппаратов.

Ранее ВСУ пытались атаковать Нововоронежскую АЭС.

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