Сотни авиарейсов отменены в Германии из-за непогоды

Более сотни рейсов были отменены в воскресенье в аэропорту Германии во Франкфурте-на-Майне из-за снегопада. Об этом сообщаетcя на сайте воздушной гавани.

Агентство DPA отмечает, что из 1090 взлетов и посадок, запланированных на воскресенье, 120 были отменены.

На сайте аэропорта пассажиров предупредили об отменах и задержках рейсов, а также призвали проверять статус рейса перед отправлением в аэропорт.

В этот же день несколько аэропортов в Великобритании также приостановили работу из-за сильного снегопада и ледяного дождя. В воскресенье прием и отправку самолетов приостановили аэропорты Манчестера, Ливерпуля, Бирмингема и Бристоля.

По данным телеканала Sky News, ухудшение погодных условий также спровоцировало сложную ситуацию на ряде автотрасс и железнодорожных линий. Ожидается, что неблагоприятная погода продлится как минимум еще несколько дней.

Ранее аэропорт Шереметьево усилил меры безопасности.