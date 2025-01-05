В Британии приостановили работу нескольких аэропортов

Несколько аэропортов в Великобритании приостановили свою работу из-за сильного снегопада и ледяного дождя. Об этом сообщает телеканал Sky News.

По данным канала, в настоящее время прием и выпуск самолетов приостановили аэропорты Манчестера, Ливерпуля, Бирмингема и Бристоля.

Служба аэропортов уже предупредила пассажиров о введении ограничений. В настоящее время проводятся работы по приведению взлетно-посадочных полос в порядок.

Как отметили журналисты, ухудшение погодных условий также спровоцировало сложную ситуацию на ряде автотрасс и железнодорожных линий. Ожидается, что неблагоприятная погода продлится как минимум еще несколько дней.

Накануне газета Daily Mail сообщала, что в Великобритании ожидается сильный снегопад, из-за которого часть сельских общин острова могут быть отрезаны от мира. Температура воздуха опустится до показателя в -10°С, выпадет более 30 сантиметров снега. В некоторых районах высота сугробов может достигать 40 сантиметров.

Ранее аэропорт Минвод закрыли из-за снегопада.