Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаеве

Взрыв прогремел в городе Николаев, который является региональным центром Николаевской области Украины. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное» в своем Telegram-канале.

«В Николаеве был слышен звук взрыва», — отмечается в сообщении.

В 22.50 по московскому времени в Николаевской области была объявлена воздушная тревога.

В ночь на 4 января взрывы произошли в Киеве. Мэр столицы Украины Виталий Кличко заявлял, что на левом берегу города работали средства противовоздушной обороны.

По данным Минобороны РФ, Воздушно-космические силы России нанесли более 1,5 тысячи ударов дронами и высокоточным оружием по военным объектам на Украине в 2024 году. Целями становились пункты дислокации украинской армии, объекты военно-промышленного комплекса, эшелоны с военной техникой, объекты энергетики и так далее.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее полковник назвал главные задачи российской армии в зоне СВО в 2025 году.