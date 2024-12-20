В Рыбинске молодые люди подожгли релейный шкаф за деньги и отправились в тюрьму

Жители Рыбинска получили сроки 12 и 14 лет за диверсию на железной дороге

Суд вынес приговор двум жителям Рыбинска, которых подозревали в совершении диверсии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление ФСБ по Ярославской области.

Молодых людей 2003 и 2004 года рождения задержали после поджога релейного шкафа в Рыбинском районе. Таким образом, фигуранты хотели остановить железнодорожное движение и нанести ущерб. Оба действовали по указанию украинских спецслужб, за выполнение задания они должны были получить 15 тысяч рублей.

Суд признал обоих жителей Рыбинска виновными и приговорил к 12 и 14 годам лишения свободы. Первые два года они проведут в тюрьме, остальной срок – в колонии строгого режима.

До этого в Тюмени 13-летний подросток получил в мессенджере задание поджечь релейный шкаф от неизвестного. Он согласился и взял с собой 14-летнего приятеля. Вместе они пошли к станции Войновка, но по пути увидели незнакомца и сбежали.

Позже обо всем узнала мать 13-летнего ребенка и рассказала обо всем полиции. За покушение на теракт задержали 14-летнего участника, второй — из-за возраста избежал ответственности.

Ранее москвича обвинили в покушении на теракт за поджог по указанию мошенников.