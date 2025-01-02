На Кубани рассказали о ходе вывоза замазученного песка с пляжей Анапы

Оперштаб Кубани сообщил, что с пляжей Анапы вывезли 73 тыс. тонн песка с мазутом

С пляжей города-курорта Анапы вывезены 73 тыс. тонн замазученного песка, которые были загрязнены разливом нефтепродуктов. Об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба Краснодарского края.

«Более половины этого объема приняла площадка временного накопления в х. Воскресенском Анапы — 38 тысяч тонн. Всего с начала работы самосвалы разгрузились на ней 2094 раза», — сообщили в оперштабе.

По его данным, площадка сделана в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, ее площадь составляет более 2,8 га и она сможет принять не минимум 200 тысяч тонн грунта, загрязненного нефтепродуктами.

При этом власти Кубани уточняют, что на четырех специализированных предприятиях по переработке загрязненных отходов временно приостановлен завоз грунта — мощности заводов заполнены работой полностью.

До этого водолазы Морспасслужбы закончили обследовать затонувшие части танкеров «Волгонефть» и не нашли утечек мазута из них.

Ранее Захарова отметила вклад россиян в спасение пляжей Анапы.