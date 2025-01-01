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Водолазы обследовали затонувшие детали танкеров «Волгонефть», утечек мазута нет

Водолазы завершили обследование затонувших частей танкеров «Волгонефти»
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Global Look Press

Водолазы Морспасслужбы закончили обследовать затонувшие части танкеров «Волгонефть» и не нашли утечек мазута из них. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.

«Несколько дней подходящей для проведения работ погоды в перерывах между штормами в декабре хватило, чтобы водолазы завершили обследование корпусов затонувших частей судов», — говорится в сообщении.

По данным оперштаба, специалисты проводят ежедневный мониторинг акватории и патрулируют территорию. Отмечается, что при обнаружении радужных пятен их оперативно удаляют сорбентом, добавили в пресс-службе.

До этого сообщалось, что более 1,6 тысячи птиц, пострадавших от разлива нефтепродуктов после крушения двух танкеров в Керченском проливе, спасено в Краснодарском крае. В заявлении ведомства уточняется, что в спасении птиц задействовано несколько центров помощи, в одном из самых крупных — в поселке Витязево — работают 26 ветеринарных врачей и волонтеров.

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