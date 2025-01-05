В Кировской области два человека погибли при пожаре в доме

МЧС: два человека погибли при пожаре в многоквартирном доме в Кировской области

Два человека погибли при пожаре в многоквартирном деревянном доме в поселке Кильмезь Кировской области. Об этом сообщает МЧС России в Telegram-канале.

В доме проживали 11 человек, в основном пенсионеры. Троим из них удалось покинуть жилье, тела двоих нашли спасатели.

Губернатор Кировской области Александр Соколов сообщил, что местонахождение еще шести жителей дома выясняется, они могут находиться у родственников.

Отмечается, что тушение пожара на 480 «квадратах» осложнено конструкцией постройки.

Накануне в частном доме в селе Саберио Гальского района Абхазии погибли пятеро детей. Они находились дома с бабушкой, которая решила растопить печь. Перепутав солярку и бензин, женщина случайно устроила пожар. Сильное возгорание быстро охватило деревянный дом. Детей не удалось спасти.

Ранее в центре Краснодара произошел крупный пожар.