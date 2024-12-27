В центре Краснодара произошел крупный пожар

Сотрудники МЧС России ликвидируют крупный пожар в центре Краснодара, об этом сообщили в региональном главке министерства в своем Telegram-канале.

Отмечается, что на улице Красной произошел пожар в здании общепита на площади 160 квадратных метров. По предварительной информации пострадавших нет. Уточняется, что пожар локализован.

На тушении работают 18 единиц техники и 63 специалиста.

10 декабря в Краснодаре на территории одного из складов произошел крупный пожар. В поселке Индустриальный на 500 квадратных метров загорелось хранилище с пластиковыми изделиями. На месте работали 69 специалистов и 19 единиц техники. Позднее сообщалось о том, что возгорание было потушено.

Ранее на складе в Пушкино потушили открытый огонь после взрыва.