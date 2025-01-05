В Абхазии объявили траур в связи с гибелью детей в пожаре

В Абхазии 6 января объявлен днем траура в связи с гибелью пятерых детей в пожаре. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Трагедия произошла утром 5 января в частном доме в селе Саберио Гальского района. Пятеро сестер находились дома с бабушкой, когда она решила растопить печь. Перепутав солярку и бензин, женщина случайно устроила пожар. Сильное возгорание быстро охватило деревянный дом.

Когда начался пожар, дети спали. Никого из них не удалось спасти.

И. о. главы государства Бадра Гунба поручил администрации оказать поддержку семье, а МВД, МЧС и другим службам провести расследование для выяснения всех обстоятельств трагедии.

До этого сотрудники МЧС во время пожара в квартире в Москве спасли пятерых жильцов. Инцидент случился на западе столицы, на улице Удальцова, где загорелась квартира на третьем этаже пятиэтажного дома. Огнеборцы вывели на улицу пять человек, двое из которых — дети.

Ранее в Кировской области загорелся многоквартирный дом, где проживали пожилые люди.