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Следствие назвало мотивы удара ВСУ по машине с журналистами на трассе в ДНР

РИА: ВСУ ударили по машине с журналистами из РФ из-за идеологической ненависти
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Станислав Красильников/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по машине с журналистами на трассе ДонецкГорловка в ДНР по предварительному сговору, по мотивам идеологической ненависти. Об этом говорится в материалах дела, которые имеются в распоряжении РИА Новости.

По версии следствия, удар был совершен по предварительному сговору украинских командиров и должностных лиц минобороны Украины. Лица, причастные к принятию решения об атаке беспилотником гражданского автомобиля, в настоящее время устанавливаются.

Отмечается, что следователи увидели общий преступный умысел в ударах ВСУ по Горловке и по машине с журналистами на трассе между Горловкой и Донецком.

В субботу украинский дрон-камикадзе атаковал автомобиль с сотрудниками российских СМИ, в результате чего не удалось спасти внештатного корреспондента «Известий» Александра Мартемьянова. Четверо его коллег, среди которых сотрудники РИА Новости и «Блокнот Донецк», получили осколочные ранения, но их жизням ничего не угрожает.

Ранее ВСУ сбросили гранату на жителей Горловки в ДНР.

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