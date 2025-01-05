Следствие назвало мотивы удара ВСУ по машине с журналистами на трассе в ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по машине с журналистами на трассе Донецк — Горловка в ДНР по предварительному сговору, по мотивам идеологической ненависти. Об этом говорится в материалах дела, которые имеются в распоряжении РИА Новости.

По версии следствия, удар был совершен по предварительному сговору украинских командиров и должностных лиц минобороны Украины. Лица, причастные к принятию решения об атаке беспилотником гражданского автомобиля, в настоящее время устанавливаются.

Отмечается, что следователи увидели общий преступный умысел в ударах ВСУ по Горловке и по машине с журналистами на трассе между Горловкой и Донецком.

В субботу украинский дрон-камикадзе атаковал автомобиль с сотрудниками российских СМИ, в результате чего не удалось спасти внештатного корреспондента «Известий» Александра Мартемьянова. Четверо его коллег, среди которых сотрудники РИА Новости и «Блокнот Донецк», получили осколочные ранения, но их жизням ничего не угрожает.

Ранее ВСУ сбросили гранату на жителей Горловки в ДНР.