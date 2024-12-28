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ВСУ сбросили гранату на жителей Горловки в ДНР

Мэр Горловки сообщил, что двое жителей города пострадали из-за сброса гранаты
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Илья Питалев/РИА «Новости»

Двое жителей Горловки в Донецкой народной республике получили осколочные ранения из-за сброса гранаты дроном Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале городской администрации.

«В результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА ВФУ [Вооруженных формирований Украины. — «Газета.Ru»] на автомобиль ранены двое мирных жителей Горловки», — пишет Приходько.

Горловка находится неподалеку от линии фронта, на запад от нее расположен город Дзержинск (украинское название. — Торецк), в котором продолжаются тяжелые бои. ВСУ часто наносят артиллерийские удары по Горловке или направляют беспилотники с гранатами.

До этого солдаты 101-й бригады охраны генштаба ВСУ сдались в плен российским военным в Дзержинске.

Для перехода на сторону России украинские военные могут использовать гуманитарную частоту 149.200. В радиоэфире условия можно согласовать, связавшись с позывным «Волга».

Ранее в США допустили поражение Киева за несколько дней при одном условии.

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