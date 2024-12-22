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В Польше заявили, что российские ракеты не угрожают объектам на территории страны

Министр обороны Польши Косиняк-Камыш: ракеты РФ не угрожают стране
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Dominika Zarzycka/Global Look Press

Польша готова сбивать над своей территорией российские ракеты или дроны, если они будут представлять угрозу для республики или других стран-членов НАТО. Об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, пишет «Цензор».

По его словам, российские ракеты еще не угрожали объектам на территории Польши. Глава оборонного ведомства уточнил, что когда ракеты залетали в Польшу, «речь шла о считанных секундах», поэтому их не нужно было сбивать, если это не угрожало Польше и другим странам НАТО.

Косиняк-Камыш подчеркнул, что ситуация с нарушением воздушного пространства Польши также касается Латвии и Румынии, куда залетали российские дроны.

До этого премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что принял бы Украину в НАТО за один день. Его слова прозвучали после встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским во Львове. Он обещал подключить польскую дипломатию для скорейшего решения этого вопроса.

Ранее Польша подняла самолеты в воздух из-за ударов России по Украине.

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