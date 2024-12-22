В Польше заявили, что российские ракеты не угрожают объектам на территории страны

Польша готова сбивать над своей территорией российские ракеты или дроны, если они будут представлять угрозу для республики или других стран-членов НАТО. Об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, пишет «Цензор».

По его словам, российские ракеты еще не угрожали объектам на территории Польши. Глава оборонного ведомства уточнил, что когда ракеты залетали в Польшу, «речь шла о считанных секундах», поэтому их не нужно было сбивать, если это не угрожало Польше и другим странам НАТО.

Косиняк-Камыш подчеркнул, что ситуация с нарушением воздушного пространства Польши также касается Латвии и Румынии, куда залетали российские дроны.

До этого премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что принял бы Украину в НАТО за один день. Его слова прозвучали после встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским во Львове. Он обещал подключить польскую дипломатию для скорейшего решения этого вопроса.

Ранее Польша подняла самолеты в воздух из-за ударов России по Украине.