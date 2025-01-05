Прокуроры в 2024 году внесли 5 тыс. предостережений против роста цен на продукты

Российские прокуроры в 2024 году внесли более 5 тысяч предостережений против необоснованного повышения цен на продукты питания. Об этом сообщили ТАСС в Генпрокуратуре РФ.

«По поручению генпрокурора России Игоря Краснова прокурорами субъектов РФ был организован ежедневный мониторинг цен на продукты», — объяснили в ведомстве.

В прошедшем 2024 году прокурорам направили более 700 поручений о проверках в данной сфере. В результате данных проверок, было объявлено порядка 5 тысяч предостережений о недопустимости нарушения закона при установке цен на некоторые продукты.

Тем временем, реальный рост цен на продукты питания в России превысил 50% в 2024 году. Об этом заявил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. Кроме того, высокая инфляция продолжит снижать реальные доходы населения, отмечает эксперт.

В Центробанке РФ сообщали, что пик годовой инфляции в России может достигнуть пика в апреле 2025 года.

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