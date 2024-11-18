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Продукты в России подорожали на 50-100% за год

Аналитик Антонов: реальный рост цен на продукты питания превысил 50%

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KOTOIMAGES/Shuttestock/FOTODOM

Реальный рост цен на продукты питания в России превысил 50% в 2024 году, оценил для «Газеты.Ru» финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

«Реальная инфляция по продуктам питания составила с начала года от 50% до 100%, если не больше. Ожидаемое повышение тарифов ЖКХ и ослабление рубля создают дополнительное инфляционное давление. В таких условиях маловероятно существенное снижение темпов роста цен до конца года и в 2025 году. Высокая инфляция продолжит снижать реальные доходы населения, особенно в регионах, где уровень зарплат значительно ниже столичного», — отметил экономист.

По словам Антонова, методика расчета официальной инфляции использует усредненную потребительскую корзину, которая может существенно отличаться от реальных трат большинства россиян. Эксперт уточнил, что особенно заметна разница для тех, кто тратит большую часть доходов на продукты питания и товары первой необходимости — цены на них растут быстрее общего уровня инфляции.

По оценке ЦБ, на 21 октября годовая инфляция в России составила 8,4%. Доцент кафедры экономической теории и поведенческой экономики Университета «Синергия» Татьяна Суворова сказала, что в ноябре 2024 произошел скачок цен на товары первой необходимости: на сливочное масло — почти в два раза, на мясо в сетевых магазинах — до 1 тыс. рублей за 1 кг.

Ранее россиян предупредили о подорожании товаров первой необходимости.

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