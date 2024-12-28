Россияне назвали главное экономическое событие 2024 года

Почти каждый второй опрошенный россиянин (47%) назвал самым значимым событием в российской экономике 2024 года инфляцию. Это следует из опроса, проведенного порталом «Финансы Mail». Результаты есть у «Газеты.Ru».

На втором месте — изменения ключевой ставки ЦБ. Так ответили почти 25% респондентов.

Третье место — у динамики валютных курсов. Ослаблением рубля обеспокоены более 6% участников опроса. Еще 6% затруднились с ответом. Примерно по 3% респондентов выбрали варианты «перегрев экономики и рост зарплат», «изменения на рынке ипотеки» и «изменения налоговой системы». Запуск программы долгосрочных сбережений отметили 2% респондентов. Еще 1% назвали важным событием принятие закона о майнинге в России.

Опрос проводился 25-26 декабря 2024 года. В нем приняли участие свыше 6,6 тыс. человек из всех регионов России.

В ноябре доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко 25 ноября заявил, что главные события в российской экономике 2024 года — рост ключевой ставки, повышение интереса к золоту и увеличение импортозамещения.

Ранее ЦБ сохранил ключевую ставку в 21%. К чему это приведет — в нашем материале.