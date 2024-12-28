Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россияне назвали главное экономическое событие 2024 года

Россияне назвали инфляцию главным экономическим явлением в 2024 году
close
Виталий Аньков/РИА «Новости»

Почти каждый второй опрошенный россиянин (47%) назвал самым значимым событием в российской экономике 2024 года инфляцию. Это следует из опроса, проведенного порталом «Финансы Mail». Результаты есть у «Газеты.Ru».

На втором месте — изменения ключевой ставки ЦБ. Так ответили почти 25% респондентов.

Третье место — у динамики валютных курсов. Ослаблением рубля обеспокоены более 6% участников опроса. Еще 6% затруднились с ответом. Примерно по 3% респондентов выбрали варианты «перегрев экономики и рост зарплат», «изменения на рынке ипотеки» и «изменения налоговой системы». Запуск программы долгосрочных сбережений отметили 2% респондентов. Еще 1% назвали важным событием принятие закона о майнинге в России.

Опрос проводился 25-26 декабря 2024 года. В нем приняли участие свыше 6,6 тыс. человек из всех регионов России.

В ноябре доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко 25 ноября заявил, что главные события в российской экономике 2024 года — рост ключевой ставки, повышение интереса к золоту и увеличение импортозамещения.

Ранее ЦБ сохранил ключевую ставку в 21%. К чему это приведет — в нашем материале.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами