В ЦБ рассказали, когда наступит пик годовой инфляции

Центробанк: пик годовой инфляции может наступить в апреле 2025 года

Пик годовой инфляции в России может достигнуть пика в апреле 2025 года, говорится в резюме по итогам заседания совета директоров Центробанка РФ 20 декабря.

«Годовая инфляция в начале 2025 года продолжит расти и, вероятно, достигнет пика в апреле», — указано в документе.

По мнению регулятора, темп роста цен снизится в ближайшие месяцы, поскольку начнут проявляться эффекты от ужесточения монетарной политики.

20 декабря Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 21%. Многие экономисты и финансовые аналитики назвали это решение неожиданным. Они уточнили, что после этого ставки по вкладам и кредитам сохранятся на текущих уровнях — достаточно высоких. Эксперты отметили, что ставки по депозитам останутся в диапазоне 21-25%, по ипотеке — превысят 29%. Что будет дальше с ключевой ставкой — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в РСПП заявили, что предприниматели РФ «переживут» доллар по 105 рублей.