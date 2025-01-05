Врачи в Китае встревожены из-за вспышки нового метапневмовируса

В Китае возникла вспышка нового метапневмовируса человека (hMPV), которая привела к переполнению больниц. Об этом пишет Daily Mail.

Источник пишет, что заболевание уже создало значительную нагрузку на местную систему здравоохранения. Патоген вызывает симптомы, схожие с COVID-19 и гриппом, поражая легкие.

«В настоящее время Китай находится в состоянии повышенной готовности, поскольку по всей стране появляются сообщения о новом вирусе, отражающем COVID-19 с симптомами, похожими на грипп», — говорится в публикации.

Daily Mail отмечает, что в больницы привозят заболевших с ознобом, кашлем, болью в горле, а также слабостью и головокружением. Одновременно в Китае циркулируют другие респираторные вирусы, такие как грипп А, микоплазменная пневмония и коронавирус. В связи с этим медицинские эксперты призывают власти и жителей соблюдать меры личнойпредосторожности, включая использование масок и регулярную дезинфекцию рук, чтобы снизить риск заражения.

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