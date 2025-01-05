Комитет здравоохранения Китая предупредил о сезонном росте ОРЗ в стране

Китайские врачи зафиксировали сезонный рост острых респираторных заболеваний. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

По данным специалистов, главными возбудителями заболеваний являются вирусы гриппа и метапневмовирус человека.

Официальный представитель комитета Ху Цянцян указал на необходимость своевременно проходить вакцинацию, пользоваться защитными масками, а также соблюдать личную гигиену и проветривать помещения.

Главный врач Пекинской детской больницы Ван Цюань подтвердила, что среди детей продолжает расти заболеваемость гриппом и метапневмовирусом.

Накануне Daily Star писал, что в Китае возникла вспышка нового метапневмовируса человека. По его данным, заболевание уже создало значительную нагрузку на систему здравоохранения страны — больницы оказались переполнены.

Позже в Роспотребнадзоре заявили, что отслеживают ситуацию с ростом заболеваемости метапневмовирусом в Китае. Там отметили, что специфического лечения метапневмовирусных инфекций не существует и лечение обычно направлено на облегчение симптомов.

Ранее была названа неожиданная опасность вируса герпеса.