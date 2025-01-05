В Казахстане рассказали о случаях заболевания метапневмовирусом

В Казахстане с 1 октября выявили 30 случаев заболевания метапневмовирусом, который относится к острым респираторным вирусным инфекциям. Об этом сообщило министерство здравоохранения республики в Telegram-канале.

По данным Комитета санитарно-эпидемиологического контроля, отметили в ведомстве, с начала эпидемического сезона на негриппозные вирусы по республике исследовано 8360 образцов. Из них выявлено 1866 (22%) положительных проб, наибольшее распространение получил риновирус – 680 проб, или 36,4%, затем РС вирус – 433 (23,2%), аденовирус – 226 (12,1%), коронавирус – 206 (11,1%), парагрипп – 178 (9,5%), бокавирус – 113 (6,1%) и метапневмовирус – 30 (1,6%).

Всего с 1 октября в стране зарегистрировано 2 002 335 случаев ОРВИ и 941 случай лабораторно подтвержденного гриппа, из них 910 случаев гриппа типа А(H1N1), 1 случай - А(H3N2) и 30 случаев гриппа В.

4 января Daily Mail писал, что в Китае возникла вспышка нового метапневмовируса человека, которая привела к переполнению больниц. По его данным, заболевание уже создало значительную нагрузку на местную систему здравоохранения.

Метапневмовирусная инфекция поражает в основном детей, преимущественно в первый год жизни. Основные симптомы: кашель, насморк, одышка, лихорадка, головная боль, у пятой части пациентов также рвота или жидкий стул.

Ранее россиян предупредили об опасности доминирующего вируса.