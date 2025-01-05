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СК завел уголовное дело после аварии с автобусом в Карелии

СК завел уголовное дело после аварии с туристическим автобусом в Карелии
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Прокуратура Республики Карелия

По факту аварии с туристическим автобусом в Карелии заведено уголовное дело. Об этом сообщили в региональном СК.

«Следователями Сортавальского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Республике Карелия возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ», — говорится в сообщении.

Следствие установило, что вблизи деревни Керисюрья в Питкярантском районе водитель транспортного средства не справился с управлением. Автобус съехал в кювет, после чего перевернулся.

Известно, что на данный момент врачи оказывают помощь 14 пострадавшим. Двое пассажиров получили серьезные травмы, их отправили в реанимацию.

Как рассказала мать одной из пострадавших пассажирок, ее дочери полностью раздробило правую руку, пациентка находится в очень тяжелом состоянии. В Питкярантскую ЦРБ, по словам женщины, привезли пострадавших с легкими травмами.

Ранее в Перми шесть человек пострадали в ДТП с двумя автобусами.

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