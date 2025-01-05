Двух несовершеннолетних обвинили в теракте за поджог полицейского автомобиля

В Свердловской области двум несовершеннолетним предъявлено обвинение в теракте за поджог автомобиля МВД. Об этом сообщил Telegram-канал «Следком».

По версии следствия, в ночь на 22 декабря обвиняемые, используя несколько бутылок с легковоспламеняющейся жидкостью, подожгли служебную машину органов внутренних дел, которая находилась на автостоянке в Екатеринбурге. В результате автомобиль стал непригоден для использования. Никто не пострадал.

Это уголовное дело расследуется в одном производстве с уголовным делом в отношении одного из обвиняемых и третьего сообщника. Им двоим ранее предъявили обвинения в приготовлении к теракту и незаконном изготовлении и ношении взрывчатых веществ и взрывных устройств.

В СК заявили, что двое обвиняемых приобрели компоненты для изготовления самодельного взрывного вещества, а затем изготовили его и электродетонатор, которые один из сообщников переносил в своем рюкзаке до момента задержания сотрудниками ФСБ.

В ходе расследования, отметили в ведомстве, планируется провести в отношении обвиняемых судебную психиатрическую экспертизу. Следствие обратилось в суд с ходатайством об избрании в отношении троих фигурантов меры пресечения в виде заключения под стражу.

О задержании четверых парней, которые планировали устроить теракт в Екатеринбурге, стало известно 4 января. Речь идет о гражданах 2007 и 2008 года рождения.

Ранее в Москве арестовали двух безработных поджигателей электричек по делу о теракте.