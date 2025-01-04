В Москве арестовали двух безработных поджигателей электричек по делу о теракте

РБК: в Москве арестовали безработных Кулакова и Жарова за поджоги электричек

Останкинский районный суд Москвы заключил под стражу двух безработных 22 и 23 лет с фамилиями Кулаков и Жаров, обвиняемых в теракте в связи с поджогами электричек, которые 30 декабря произошли на станциях Лобня и Дмитров. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на источники.

По словам одного из источников, знакомых с ходом следствия, мужчины утверждают, что совершили преступление, пытаясь заработать. Неизвестный, с которым они связались через Telegram, предложил им 100 тысяч рублей за поджог электропоезда и видеоотчет. Злоумышленники залили солярку в кабину электрички на станции Лобня, но поджог не удался. Тогда заказчик потребовал от них повторить эту операцию.

Обвиняемые приобрели бензин на автозаправке. Для этого один из них использовал свою банковскую карту. Затем поджигатели направились на станцию в Дмитров и подожгли там электричку.

Сотрудники правоохранительных органов отследили их по камерам видеонаблюдения. Обещанные деньги злоумышленникам никто не заплатил.

Поджигателям предъявлены обвинения по статьям о теракте и покушении на теракт.

По информации Telegram-канала Baza, в результате этих двух инцидентов никто не пострадал.

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