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Роспотребнадзор взял на контроль ситуацию со вспышкой метапневмовируса в Китае

Роспотребнадзор заявил, что отслеживает ситуацию с метапневмовирусом в Китае
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Виталий Тимкив/РИА Новости

Роспотребнадзор отслеживает ситуацию с ростом заболеваемости метапневмовирусом в Китае. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает РИА Новости.

Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора.

Там отметили, что специфического лечения метапневмовирусных инфекций не существует и лечение обычно направлено на облегчение симптомов.

Профилактика этой инфекции включает в себя ряд мероприятий, направленных на снижение риска заражения и распространения вируса. Следует регулярно и тщательно мыть руки с мылом и избегать тесных контактов с людьми, имеющими симптомы респираторных инфекций.

Метапневмовирус вызывает симптомы, сходные с проявлениями обычной простуды и гриппа, при этом он может вызывать пневмонию.

4 января Daily Star писал, что в Китае возникла вспышка нового метапневмовируса человека. По его данным, заболевание уже создало значительную нагрузку на систему здравоохранения страны — больницы оказались переполнены.

Ранее названа неожиданная опасность вируса герпеса.

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