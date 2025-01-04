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Режим ЧС ввели в одном из районов Воронежа после атаки БПЛА

Режим ЧС ввели на территории Левобережного района Воронежа после атаки БПЛА
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Inna Varenytsia/Reuters

В Левобережном районе Воронежа введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) для ускорения работ по ликвидации последствий падения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Глава города Сергей Петрин сообщил в своем Telegram-канале, что этот режим не повлечет за собой каких-либо ограничений для жителей.

«Для максимально оперативного начала работ на территории района вводим режим ЧС. Сразу отмечу, этот режим позволяет нам максимально быстро провести процедуры и определить подрядчика работ», — написал Петрин.

Петрин заверил жителей района, что объявление режима чрезвычайной ситуации не повлечет за собой никаких ограничений для граждан. Оценка масштабов повреждений будет проведена специалистами после завершения всех восстановительных работ. Работы по ремонту поврежденного здания планируется начать уже в ближайшую субботу.

4 декабря экстренные службы эвакуировали порядка 100 жителей многоквартирного дома в Левобережном районе Воронежа, где обнаружили части сбитых беспилотников. Губернатор области Александр Гусев отметил, что большинство жильцов уехали к своим родственникам. Для остальных подготовили автобусы и организовали пункт временного размещения в соседней школе.

До этого Гусев заявил, что в Воронеже и пригороде были уничтожены не менее пяти беспилотников.

Ранее власти назвали количество беспилотников, уничтоженных над Ленобластью за ночь.

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