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У виллы Алсу в Крыму обнаружили мазут

Mash: мазут дошел до виллы певицы Алсу под Севастополем
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Телеграм-канал «Mash»

На побережье в элитном поселке Вязовая Роща, где находится элитная вилла певицы Алсу, обнаружили мазут. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, нефтепродукт дошел до Балаклавы, Орловки и Любимовки в Крыму. На данный момент сотрудники МЧС пытаются справиться с загрязнением, однако требуются волонтеры.

Вязовая Роща находится под Севастополем. Именно там расположено поместье Алсу, которое артистка хотела продать в мае 2024 года. Недвижимость оценивалась в 800 млн рублей.

4 января губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о загрязнении нефтепродуктами значительной части городских пляжей в результате аварии в Керченском проливе.

По данным главы города, из 27 официальных пляжей мазутом оказались затронуты восемь: «Наш Парус», «Звездный берег», «Вязовая роща», «Орловка-1», «Серебряный», «Золотой», «Нахимовец» и «Андреевка», что составляет почти треть (29,7%) от общего числа.

Развожаев уточнил, что в большинстве случаев работы по очистке уже завершены, но на некоторых пляжах работы продолжаются. Из шести неофициальных пляжей загрязнение нефтепродуктами зафиксировано лишь на одном — «Голубая бухта».

Ранее адвокат Абрамова уличил Алсу в «мании величия».

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