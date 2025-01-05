Энергоснабжение большей части Апшеронска восстановили

Энергоснабжение большей части Апшеронска в Краснодарском крае, которое было нарушено из-за аварии, восстановили. Об этом сообщили «Россети Кубань» в Telegram-канале.

«Энергетики Адыгейского филиала компании «Россети Кубань» восстановили подачу электроэнергии большей части потребителей г. Апшеронска, где накануне произошло локальное технарушение на энергообъекте», — говорится в сообщении.

В данный момент электроснабжение граждан осуществляется по резервным схемам или при помощи дизельных генераторов. Работы на энергообъекте не будут прекращаться до восстановления электроснабжения каждого потребителя, добавили в «Россетях».

Утром 5 января оперативный штаб края Краснодарского края сообщил, что Апшеронск, Кубанское сельское и Нефтегорское городское поселения оказались без электричества после аварийного отключения на подстанции. Предварительно, причиной аварии стало короткое замыкание. Сроки устранения неполадок пока неизвестны.

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