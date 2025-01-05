Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Энергоснабжение большей части Апшеронска восстановили

Энергоснабжение большей части Апшеронска восстановлено после аварии
close
Clodagh Kilcoyne/Reuters

Энергоснабжение большей части Апшеронска в Краснодарском крае, которое было нарушено из-за аварии, восстановили. Об этом сообщили «Россети Кубань» в Telegram-канале.

«Энергетики Адыгейского филиала компании «Россети Кубань» восстановили подачу электроэнергии большей части потребителей г. Апшеронска, где накануне произошло локальное технарушение на энергообъекте», — говорится в сообщении.

В данный момент электроснабжение граждан осуществляется по резервным схемам или при помощи дизельных генераторов. Работы на энергообъекте не будут прекращаться до восстановления электроснабжения каждого потребителя, добавили в «Россетях».

Утром 5 января оперативный штаб края Краснодарского края сообщил, что Апшеронск, Кубанское сельское и Нефтегорское городское поселения оказались без электричества после аварийного отключения на подстанции. Предварительно, причиной аварии стало короткое замыкание. Сроки устранения неполадок пока неизвестны.

Ранее в Псковской области более восьми тысяч жителей остались без света.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами