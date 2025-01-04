Росавиация: аэропорт Петербурга временно не принимает и не отправляет рейсы

Петербургский аэропорт Пулково временно перестал принимать и отправлять рейсы. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов сегодня с 07:45 МСК на работу петербургского аэропорта Пулково введены временные ограничения», — говорится в сообщении.

Авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают меры для обеспечения безопасности полетов, уточнили в пресс-службе.

Как сообщает Telegram-канал SHOT, уже шесть самолетов, шедших на посадку, находятся в зоне ожидания в районе Ладожского озера. Речь идет о рейсах из Череповца, Тюмени, Челябинска, Самары, Новосибирска и Перми. Введение ограничений связывают с опасностью атаки БПЛА.

Минувшей ночью в небе над Ленинградской областью был уничтожен беспилотный летательный аппарат. Как сообщил губернатор региона Александр Дрозденко, обошлось без пострадавших.

Ранее Росавиация сняла ограничения на полеты в пять городов.