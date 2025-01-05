Еще три российских аэропорта приостановили работу

В аэропортах Нижнекамска, Ижевска и Перми ввели ограничения на прием и отправку самолетов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

По его словам, воздушные гавани временно не принимают и не отправляют авиарейсы для обеспечения безопасности. Также временные ограничения действовали в аэропорту Саратова, но с 08:30 мск воздушная гавань вернулась к штатной работе, добавил Кореняко.

До этого ограничения ввели в аэропорту Казани. Telegram-канал Baza сообщил, что там объявили режим «Ковер». Предварительно, ограничения ввели из-за угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов.

Накануне петербургский аэропорт Пулково временно перестал принимать и отправлять рейсы. Как сообщал Telegram-канал SHOT, шесть самолетов, шедших на посадку, были в зоне ожидания в районе Ладожского озера. Речь шла о рейсах из Череповца, Тюмени, Челябинска, Самары, Новосибирска и Перми. Введение ограничений связывают с опасностью атаки БПЛА.

Ранее Росавиация сняла ограничения на полеты в пять городов.