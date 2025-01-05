Следователи начали осмотр тела погибшего в ДНР корреспондента «Известий»

Следователи приступили к осмотру тела внештатного корреспондента газеты «Известия» Александра Мартемьянова, который погиб в Донецкой народной республике (ДНР) в результате удара беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

По словам источника, специалисты уже прибыли для проведения следственных мероприятий.

Мартемьянов погиб накануне в результате удара ВСУ по автомобилю на трассе Донецк — Горловка. Четверо его коллег, среди которых сотрудники РИА Новости и «Блокнот Донецк», получили осколочные ранения, но их жизням ничего не угрожает. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Журналист работал внештатным корреспондентом «Известий» с 2014 года. В 2023 году он получил ранение при обстреле в Донецке. Мартемьянов награжден медалью «за Храбрость», знаком отличия «за заслуги перед Донецкой Народной Республикой» III степени.

Ранее глава ДНР назвал гибель журналиста Мартемьянова «подлым убийством».