Москвич на моноколесе пролетел трассу на «сотке» и попал на видео

В столице мужчина на моноколесе разогнался до 100 км/ч и попал на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал «Что там в Москве?».

Гонщика снял на видео мотоциклист — он догнал мужчину и поинтересовался, как тому удается так быстро ездить. В ответ москвич сказал, что может разогнаться до 134 км/ч и стоит подобное средство передвижения 400 тыс. рублей. Мотоциклист отметил, что даже его байк стоил меньше — 300 тыс. рублей.

До этого появилось видео, на котором видно, как россиянин на моноколесе везет своего ребенка.

Судя по ролику, мужчина на моноколесе толкал впереди себя коляску с ребенком. В какой-то момент они съехали с тротуара и поехали по проезжей части. При этом ни на ребенке, ни на мужчине не было никакой защиты, даже шлемов.

О том, чем закончилась поездка, не сообщается.

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