Житель Москвы поставил моноколесо на зарядку и едва не лишился квартиры

Москвича спасли из пожара, причиной которого стал его транспорт. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Инцидент произошел в доме на Смольной улице. Молодой человек поставил на зарядку моноколесо – колесо, с помощью которого можно передвигаться по улице. В какой-то момент транспортное средство загорелось, огонь быстро перекинулся на вещи вокруг.

Мужчина выбежал на балкон вместе с котом и вызвал сотрудников МЧС.

В результате никто не пострадал. Пожар потушили на площади пять квадратных метров. Как полагает сам владелец, причина произошедшего в том, что он поставил заряжаться колесо, которое до этого разрядилось не до конца.

Как сообщает Telegram-канал «112», у россиянина было несколько котов, которых он пытался спасти.

«По одному выносил шерстяных из опасной зоны, периодически возвращаясь на балкон, чтобы глотнуть воздуха», – сообщается в публикации.

По словам мужчины, до этого случая проблем с колесом не было.

Ранее в Ленобласти мужчина выкинул в окно горящий самокат и попал на видео.