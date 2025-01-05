В Белгородской области сообщили о проблемах с контроллерами дверей при обстрелах

Гладков сообщил о проблемах с контроллерами на подъездах при ракетной опасности

В Белгородской области есть проблемы с контроллерами на многоквартирных жилых домах, которые должны открывать двери в убежища во время ракетной опасности. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что ранее в одном из населенных пунктов, которые постоянно подвергаются обстрелам, 1300 дверей не открылись в момент работы сирены тревоги.

Гладков попросил граждан сигнализировать о подобных неполадках.

«Я надеюсь, что эту проблему мы решили, но переживаем за то, что в случае ракетной опасности, обстрела территории человек, который пытается спасти свою жизнь, жизнь своих близких, не получает такой возможности. Это, конечно, вещи недопустимые»,— добавил губернатор.

4 января министерство обороны России сообщило об отражении ракетного удара по Белгородской области ракетами ATACMS и пообещало предпринять ответные меры.

Ранее губернатор Гладков рассказал об атаке дрона ВСУ на дом, где он находился.