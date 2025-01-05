Аэропорт Казани временно прекратил работу

Росавиация: аэропорт Казани временно не принимает и не отправляет самолеты

Временные ограничения полетов гражданских судов ввели в аэропорту Казани. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов утром временные ограничения введены на работу аэропорта», — говорится в публикации.

Кореняко добавил, что «экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают необходимые меры для обеспечения безопасности полетов».

Telegram-канал Baza сообщил, что в аэропорту Казани объявили режим «Ковер». Предварительно, ограничения ввели из-за угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов.

4 января петербургский аэропорт Пулково временно перестал принимать и отправлять рейсы.

До этого в аэропорту Норильска самолет Airbus 321A авиакомпании «Сибирь» выкатился за пределы полосы при осуществлении разворота. Инцидент произошел около 08:00 по местному времени (около 04:00 по мск) 2 января, когда воздушное судно осуществляло разворот в районе рулежной дорожки после посадки.

Ранее в Турции сообщили об инциденте с самолетом AZAL незадолго до крушения под Актау.