Верующим напомнили, как следует завершать рождественский пост

Священник Первозванский: в Рождественский сочельник принято не есть до темноты

В Рождественский сочельник, который является временем самого строгого поста, не принято употреблять пищу «до первой звезды», то есть до наступления темноты. Об этом сообщил ТАСС клирик столичного храма Сорока Севастийских мучеников в Спасской слободе протоиерей Максим Первозванский.

6 января у православных христиан наступает последний день сорокадневного Рождественского поста — сочельник.

«Пищу не принято вкушать — для тех, кто может, — до первой звезды», — сказал клирик, отметив, что если звезд не видно из-за пасмурной погоды, то нужно дождаться, когда стемнеет.

Рождественский сочельник, отметил Первозванский, — это день не просто строгого поста, а время, когда уже непосредственно ожидается рождение Христа и верующие посещают в этот день храм».

По его словам, традиция воздерживаться от принятия пищи до появления первой звезды возникла в память о той звезде, которая вела мудрецов-волхвов к Вифлеемской пещере, где родился Иисус Христос.

2 января специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщал, что вместо рождественских морозов в Центральную Россию придут дожди и плюсовая температура.

Ранее священник объяснил связь между грехом и работой по праздникам.