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Приставы начали изымать имущество у экс-губернатора Пензенской области

РИА: у экс-губернатора Белозерцева начали конфисковывать имущество
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СК РФ/РИА «Новости»

Приставы начали конфисковывать имущество у бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, осужденного за взяточничество. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Согласно документам, суд обратил в доход государства деньги и украшения экс-губернатора, а также наручные часы Longines, Omega, Rolex, Chaumet и Jaquet Droz. Их общая стоимость превысила 9,6 млн рублей.

По данным агентства, производство по конфискации имущества было возбуждено в конце ноября 2024 года.

В октябре 2022 года Следственный комитет РФ завершил расследование уголовного дела, возбужденного в отношении Белозерцева и бывшего сенатора Бориса Шпигеля. Сотрудники надзорного органа установили, что в период с 3 июня 2019 года по 29 сентября 2020 года экс-глава региона получил от предпринимателя взятку в виде наличных денег и швейцарских часов.

В январе 2024 года Измайловский районный суд Москвы приговорил бывшего губернатора Пензенской области к 12 годам лишения свободы. Ему предписано отбывать наказание в колонии строгого режима, также назначен штраф размером более 450 млн рублей.

Также Октябрьский районный суд Пензы взыскал по иску Генеральной прокуратуры с Белозерцева, Шпигеля и соответчиков более 8,1 млрд рублей.

Ранее стало известно, что суд пересмотрит приговор экс-губернатору Пензенской области.

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