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Экс-губернатору Пензенской области пересмотрят приговор

Суд пересмотрит приговор экс-губернатору Пензенской области Белозерцеву

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Пресс-служба Басманного суда/РИА «Новости»

Мосгорсуд 4 июля проверит законность приговора бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, осужденному на 12 лет за взятки. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что приговор также будет пересмотрен председателю совета директоров «Биотэк» Борису Шпигелю. Заседание назначено на 11:30 четверга, 4 июля.

В январе 2024 года суд в Москве приговорил бывшего сенатора и основателя фармацевтической группы компаний «Биотэк» Бориса Шпигеля к 11 годам лишения свободы по делу о даче взятки экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву. 

13 октября 2022 года Следственный комитет РФ завершил расследование уголовного дела, возбужденного в отношении бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева и основателя группы компаний «Биотэк» Бориса Шпигеля. Сотрудники надзорного органа установили, что в период с 3 июня 2019 года по 29 сентября 2020 года экс-глава региона получил от предпринимателя взятку в виде наличных денег и швейцарских часов.

Ранее в Москве за коррупцию арестовали заместителя начальника полиции по одному из районов.

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