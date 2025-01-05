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Российский депутат назвал причины терактов в США

Депутат Шхагошев: теракты в США стали реакцией на проблемы политики страны
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Владимир Федоренко/РИА Новости

Теракты в США стали ответной реакцией на проблемы внутренней и внешней политики страны. Об этом заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности Адальби Шхагошев.

Парламентарий считает, что избранный президент США Дональд Трамп попал под удар и террористическую угрозу. Он отметил, что длительное отсутствие терактов на территории какого-либо государства не означает, что там не существует террористических ячеек. При удобном случае боевики «просыпаются», подчеркнул Шхагошев.

Депутат считает, что борьба с терроризмом в США была неэффективной. По его словам, демократы сделали невозможным сотрудничество со спецслужбами России и остановили эффективную борьбу с террористами.

«Были времена, когда лично президент (РФ) Владимир Путин поручал руководству ФСБ предоставить американским коллегам достоверную информацию о готовящемся теракте в США», — напомнил Шхагошев.

Тем не менее он считает, что эти времена могут вернуться, если администрации Трампа хватит на это политической воли.

Ранее в новогоднюю ночь автомобиль въехал в толпу на пешеходной улице Бурбон-стрит в центре Нового Орлеана.

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