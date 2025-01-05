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В Армении арестовали бывшего заместителя главы Генштаба ВС

Армянский суд арестовал на два месяца экс-заместителя главы ГШ ВС Хачатряна
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Армянский суд арестовал на два месяца бывшего замначальника Генштаба Вооруженных сил Армении генерал-лейтенанта Тирана Хачатряна по обвинению в служебной халатности. Об этом говорится в заявлении его адвокатов — Вараздата Арутюняна и Армена Андрикяна, передает РИА Новости.

Защита Хачатряна заявила, что судья не предоставил ей достаточно времени для ознакомления с 1200-страничным делом.

По словам адвокатов, необоснованность обвинения в отношении бывшего военного и отсутствие оснований для его ареста были полностью подтверждены в ходе судебного заседания.

В заявлении также отмечается, что по этому уголовному делу приближается истечение срока давности и Хачатряну не грозит лишение свободы. По мнению адвокатов, их подзащитный был арестован в качестве наказания за активную политическую и гражданскую позицию, а также для того, чтобы назначить виновника поражения в войне с Азербайджаном.

Хачатрян был освобожден от должности первого замначальника генштаба в феврале 2021 года — после того как высмеял слова армянского премьер-министра Никола Пашиняна о комплексах «Искандер». После отставки генерал неоднократно критиковал политику властей. О его задержании стало известно 4 января.

Ранее в Москве задержали бывшего министра обороны Армении.

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