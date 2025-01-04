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В Армении задержали бывшего заместителя главы Генштаба ВС

В Армении задержан Национальный герой Армении генерал-лейтенант Хачатрян
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Павел Лисицын/РИА Новости

В Армении задержан бывший первый заместитель главы Генштаба ВС, Национальный герой генерал-лейтенант Тиран Хачатрян. Об этом Sputnik Армения сообщил его адвокат Вараздат Арутюнян.

Юрист не стал раскрывать подробности уголовного дела, ограничившись указанием на то, что оно связано с эпизодами 44-дневной войны.

Отмечается, что генерал был задержан утром, и сегодня суд должен рассмотреть ходатайство следствия о его аресте.

По словам адвоката, уголовное дело расследуется уже около трех лет, и на протяжении всего этого времени Хачатрян активно сотрудничал со следствием, будучи в статусе свидетеля.

В Следственном комитете подтвердили проведение уголовно-процессуальных действий и наличие задержанного, не сообщив его имени.

Звание Национального героя Хачатрян получил в октябре 2020 года, в период войны, однако в феврале 2021-го был снят с должности. После отставки генерал неоднократно критиковал политику властей.

В конце декабря бывший министр обороны Армении Аршак Карапетян задержан в Москве. Карапетян занимал пост министра обороны Армении в течение нескольких месяцев в 2021 году.

Ранее Азербайджан объявил о начале открытия коммуникаций с Арменией.

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