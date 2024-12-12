У туристов вырос спрос на празднование Нового года в России

Иностранные туристы стали чаще бронировать туры в Россию на Новый год. Об этом пишет РБК со ссылкой на туроператоров.

По данным издания, проводить новогодние праздники в России предпочитают туристы из Китая и арабских стран. Они интересуются визитами в Москву, частными экскурсиями и катанием на военной технике.

Компания «Интурист» сообщила, что продажи новогодних туров в декабре 2024 года выросли почти в три раза по сравнению с прошлым годом. Также у Space Travel продажи выросли в два раза год к году. Как отметил гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян, операторам приходится прикладывать «экстраординарные усилия», чтобы найти свободные номера в отелях в высокий новогодний сезон.

До этого директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев сообщал, что МИД РФ работает над расширением списка стран, чьи граждане смогут въезжать в Россию по электронной визе. В него планируется включить более 10 государств.

Ранее в Минфине объяснили, кто не будет платить туристический налог.