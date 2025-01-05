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Россиянам напомнили об увеличении материнского капитала

Депутат Бессараб сообщила об увеличении материнского капитала с 1 февраля
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Shutterstock

С 1 февраля этого года материнский капитал в России вырастет. Об этом сообщила «Ленте.ру» член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Депутат объяснила, что на первого ребенка маткапитал составит 676 тыс. рублей, а на второго и последующих детей — 894 тыс. рублей или 217 тыс. рублей, если до этого семья получала выплату.

Бессараб надеется, что уже в этом году разрешат тратить маткапитал на высокотехнологическую медицинскую помощь. Она подчеркнула, что многие российские регионы уже разрешили свой местный материнский капитал использовать на мать и дитя, на лечение сложных заболеваний или когда большая очередь, а требуется быстрое, например, хирургическое вмешательство.

В конце ноября сообщалось, что в России увеличили ожидаемый период выплаты накопительной пенсии на 2025 год, он будет составлять 22,5 года (270 месяцев). В 2021-2024 годах ожидаемый период выплаты такой пенсии составлял 22 года (264 месяца).

Ранее в России повысили доступность бесплатных социальных услуг.

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