Кабмин повысил доступность бесплатных социальных услуг

Правительство России расширило перечень доходов, которые не будут учитываться при оценке нуждаемости для оказания бесплатных социальных услуг. Об этом сообщается на сайте Минтруда РФ.

«Предлагается не учитывать целый ряд единовременных и целевых выплат, доходы от трудовой деятельности граждан с инвалидностью, проживающих в социальных стационарах, и средства социального контракта», — отметили в ведомстве.

В состав семьи при расчете доходов будут включаться заявитель, его супруг и несовершеннолетние дети или дети в возрасте до 23 лет, если они обучаются очно, пояснили в министерстве.

В целях повышения доступности бесплатных социальных услуг из учета исключены доходы от трудовой деятельности в государственных и муниципальных организациях, которые получают граждане, проживающие в социальных стационарах, средства на заключение социального контракта, целевые субсидии, средства маткапитала, налоговые вычеты, компенсации за самостоятельно приобретенные технические средства реабилитации, выплаты по уходу, которые назначаются безработным, рассказали в Минтруде.

«Порядок учета дохода теперь будет таким же, как при назначении единого пособия», — добавили в ведомстве.

В конце ноября сообщалось, что в России увеличили ожидаемый период выплаты накопительной пенсии на 2025 год, он будет составлять 22,5 года (270 месяцев). В 2021-2024 годах ожидаемый период выплаты такой пенсии составлял 22 года (264 месяца).

Ранее правительство не поддержало освобождение от НДФЛ выплат за больничный.