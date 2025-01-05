Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Врач объяснил, когда поход в баню грозит сердечным приступом

Врач Тяжельников: прыжок в снег после бани может вызвать сердечный приступ
close
«Ратиборцы»

Прыжок в сугроб после бани может вызвать сердечный приступ, предупредил в комментарии РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.

Он признал, что валяние в снегу и обливание ледяной водой после бани — давняя традиция. Кроме того, разница температур способствует тренировке сосудов.

«Но позволить себе это могут только закаленные и уверенные в своем здоровье люди. Стресс от разницы температуры может вызвать резкий спазм сосудов и в результате — перепад давления, сердечный приступ», — объяснил специалист.

В качестве альтернативы тем, у кого есть сложности со здоровьем, Тяжельников предложил прохладный душ.

В декабре семейный врач высшей категории Александра Мурашкина рассказала, что баня противопоказана людям с повреждениями кожи, а также при обострении заболеваний и при наличии хронических недугов.

Ранее терапевт дала подсказки людям, желающим войти в рабочий ритм после праздников.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами