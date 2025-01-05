Врач объяснил, когда поход в баню грозит сердечным приступом

Врач Тяжельников: прыжок в снег после бани может вызвать сердечный приступ

Прыжок в сугроб после бани может вызвать сердечный приступ, предупредил в комментарии РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.

Он признал, что валяние в снегу и обливание ледяной водой после бани — давняя традиция. Кроме того, разница температур способствует тренировке сосудов.

«Но позволить себе это могут только закаленные и уверенные в своем здоровье люди. Стресс от разницы температуры может вызвать резкий спазм сосудов и в результате — перепад давления, сердечный приступ», — объяснил специалист.

В качестве альтернативы тем, у кого есть сложности со здоровьем, Тяжельников предложил прохладный душ.

В декабре семейный врач высшей категории Александра Мурашкина рассказала, что баня противопоказана людям с повреждениями кожи, а также при обострении заболеваний и при наличии хронических недугов.

Ранее терапевт дала подсказки людям, желающим войти в рабочий ритм после праздников.