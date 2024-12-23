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Врач рассказала, кому противопоказана баня

Доктор Мурашкина: людям с хроническими болезнями баня противопоказана
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Depositphotos

Баня – это хороший способ укрепить здоровье, особенно она полезна для дыхательной системы за счет влажного воздуха. Однако посещение бани противопоказано людям с хроническими заболеваниями, предупредила в беседе с 360.ru семейный врач высшей категории Александра Мурашкина.

Говоря о полезных свойствах бани, доктор отметила, что в ней происходит лимфодренаж и укрепление стенок сосудов. Клетки организма лучше насыщаются питательными веществами. Если в пар добавить ароматические масла, то получается эффект ингаляции – это помогает не только органам дыхания, но и нервной системе.

Однако в период обострения заболеваний и в целом при наличии хронических недугов от бани следует отказаться, считает Мурашкина.

«Баня нежелательна для людей с повреждениями кожи, в том числе хроническими», — добавила она, призвав желающих попариться сначала посоветоваться с врачом.

Кроме того, не рекомендуется долго сидеть в парилке, а также после бани прыгать в сугроб или обливаться ледяной водой, так как такие перепады температур грозят простудой. Что касается применения эфирных масел, то сначала нужно убедиться, что на них нет аллергии. Злоупотреблять ими нельзя, так как масла в больших количествах провоцируют головные боли, тошноту и другие неприятные ощущения. Важно учитывать, что разные виды масел применяются для различных эффектов — к примеру, масла лаванды и чайного дерева успокаивают, масла эвкалипта и мяты — освежают.

Напомним, терапевт СМ-Клиники Александр Андреев рассказал «Газете.Ru», к абсолютным противопоказаниям для посещения бани относятся заболевания сердечно-сосудистой системы, в том числе гипертония II и III степени, атеросклероз сосудов, ишемическая болезнь сердца, тромбофлебит, а также ОРВИ, бронхит, пневмония и другие заболевания.

Россиянам ранее посоветовали ходить в баню для ментального здоровья.

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