В 8 новых регионах РФ в ближайшие десятилетия появятся АЭС

Глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев заявил о планах по развитию ядерной энергетики в новых регионах России. О деталях плана он рассказал в интервью телеканалу «Россия 24».

По его словам, в ближайшие 15–20 лет восемь субъектов РФ получат статус регионов с атомной энергетикой.

Лихачев подчеркнул инновационный характер новой генеральной схемы размещения электрогенерирующих мощностей, отметив, что строительство новых АЭС будет осуществляться не только для замещения устаревающих мощностей, но и для увеличения объемов выработки электроэнергии в регионах.

«Я имею в виду здесь и Кольскую станцию, весь Кольский полуостров, и центр России, и юг России. Это наращивание генерации на Урале, это приход в Сибирь и на Дальний Восток», — сказал глава госкорпорации.

В декабре представитель Кремля по международному сотрудничеству в области устойчивого развития Борис Титов заявил, что Россия постепенно становится мировым лидером в сфере строительства атомных электростанций, спрос в мире на ядерную энергетику обусловлен потребностью развивающихся страна и развитием искусственного интеллекта.

Ранее Лихачев рассказал Путину, что «Росатому» «доставалось» от Лукашенко.