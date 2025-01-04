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В ООН отреагировали на гибель корреспондента «Известий» в ДНР

ООН выступила против атак на журналистов после гибели корреспондента «Известий»
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RVvoenkor/Telegram

ООН выступает против любых атак на журналистов. Такое заявление в беседе с РИА Новости сделал заместитель официального представителя генерального секретаря всемирной организации Фархан Хак, комментируя гибель внештатного корреспондента «Известий» Александра Мартемьянова в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ).

4 января сообщалось, что Мартемьянов погиб в результате удара украинского беспилотника по автомобилю на трассе ДонецкГорловка. Также при этой атаке пострадал корреспондент РИА Новости и еще четверо сотрудников СМИ.

По данным агентства, украинские войска сознательно нанесли удар по гражданскому транспортному средству, которое находилось далеко от линии фронта.

28 декабря стало известно, что редактор телеканала «Известия» Максим Елисеев погиб в зоне СВО от удара украинского беспилотника. Елисеев служил в рядах ВС РФ с осени 2022 года. Он пошел воевать добровольно и служил связистом в ЛНР на Харьковском направлении, где восстанавливал связь. Корреспонденты рассказали, что на передовой о телевизионной работе военного напоминал только присвоенный однополчанами позывной «Диктор».

Ранее военный корреспондент «Известий» Семен Еремин погиб в зоне СВО.

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